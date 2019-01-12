toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Андрієвський: Йшов у відпустку розчарованим, але проблема лише в мені

11 січня 23:26 293 Читать на русском
Андрієвський: Йшов у відпустку розчарованим, але проблема лише в мені
Олександр Андрієвський / Динамо

Хавбек Динамо Олександр Андрієвський розповів про свою відпустку.

"Відпочинок пройшов чудово: спочатку їздив на море, а потім новорічні свята відзначав вдома.

Топ-6 гравців Динамо, яким, можливо, варто покинути київський клуб

Звичайно, вже скучив по м'ячу і футболу, з нетерпінням чекаю зборів. Йшов у відпустку дещо розчарованим через те, що мало грав, напевно, проблема лише в мені.

Андрієвський: Крав гроші, аби пограти у комп’ютерні ігри

Щодо очікувань від другої частини сезону, звичайно, хочеться бути першими, грати якомога частіше в складі і допомогти команді виграти чемпіонат", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.

Теги
Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
29
хв
Вест Хем
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук