Андрієвський: Йшов у відпустку розчарованим, але проблема лише в мені

Хавбек Динамо Олександр Андрієвський розповів про свою відпустку.

"Відпочинок пройшов чудово: спочатку їздив на море, а потім новорічні свята відзначав вдома.

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Звичайно, вже скучив по м'ячу і футболу, з нетерпінням чекаю зборів. Йшов у відпустку дещо розчарованим через те, що мало грав, напевно, проблема лише в мені.

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Щодо очікувань від другої частини сезону, звичайно, хочеться бути першими, грати якомога частіше в складі і допомогти команді виграти чемпіонат", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.