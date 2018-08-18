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Андрієвський: У матчі з Аяксом будемо розраховувати тільки на себе і перемогу

11:33 123 Читать на русском
Андрієвський: У матчі з Аяксом будемо розраховувати тільки на себе і перемогу
Олександр Андрієвський / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився очікуваннями від матчу "біло-синіх" проти Олександрії, в рамках 5-го туру УПЛ та розповів про наступного суперника киян в Лізі чемпіонів.

"Це тільки початок сезону. Звичайно, те, що Олександрія виграла чотири матчі поспіль, не пропустили, не очікував, напевно, ніхто.

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Це міцна команда, яка завжди славилася своїм характером. Подивимося, як далі буде. Готуємося, як завжди: розбір суперника, тренування.

Ще не обговорювали Аякс. Ближче до матчу буде теорія, будемо вже дивитися суперника і обговорювати, як грати проти Аякса.

Зрозуміло, що є сильні футболісти. Тадіч, наприклад, Блінд, який в Манчестер Юнайтед грав. Є потужні молоді футболісти. Суперник сильний. Будемо розраховувати тільки на себе і перемогу", – цитує Андрієвського 1927.kiev.ua.

Матч Динамо – Олександрія відбудеться сьогодні, 18 серпня, початок о 19:30.

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Україна5 тур

Динамо - Олександрія: Субота 18 серпня 2018

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