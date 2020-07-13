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Андрієвський спокійний щодо боротьби Динамо за зону Ліги чемпіонів

12:13 - Читать на русском
Андрієвський спокійний щодо боротьби Динамо за зону Ліги чемпіонів
Олександр Андрієвський / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Олександр Андрієвський вважає, що втрата очок з Олександрією (2:2) не стане фатальною у битві за "срібло" УПЛ.

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямін Вербіч 63’
Беньямін Вербіч 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямін Вербіч
75’ Беньямін Вербіч
89’ Максим Третьяков

"Все нормально, зараз все в наших руках. Ще два матчі, все залежить від нас. Ми в хорошому психологічному стані, тому проблем немає.

Олександрія – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Підсилення із замін було помітне по матчу. Думаю, таке повинен тренер коментувати, а не я. Але ми забили два м'ячі, і по грі мали колосальну перевагу, але в кінці, напевно, не вистачило концентрації, і отримали пенальті. Сирота? Можу його лише підтримати, він хороший, перспективний футболіст. Всі помилки будемо розбирати після гри", – заявив Андрієвський у коментарі ПроФутболу.

Додамо, що Динамо пропустило на друге місце Зорю, у якої на очко більше. У наступному турі відбудеться очна зустріч команд на полі киян.

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Олександр Олександр Андрієвський Динамо Динамо Олександрія - Динамо
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