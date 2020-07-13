Андрієвський спокійний щодо боротьби Динамо за зону Ліги чемпіонів

Хавбек Динамо Олександр Андрієвський вважає, що втрата очок з Олександрією (2:2) не стане фатальною у битві за "срібло" УПЛ.

"Все нормально, зараз все в наших руках. Ще два матчі, все залежить від нас. Ми в хорошому психологічному стані, тому проблем немає.

Олександрія – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Підсилення із замін було помітне по матчу. Думаю, таке повинен тренер коментувати, а не я. Але ми забили два м'ячі, і по грі мали колосальну перевагу, але в кінці, напевно, не вистачило концентрації, і отримали пенальті. Сирота? Можу його лише підтримати, він хороший, перспективний футболіст. Всі помилки будемо розбирати після гри", – заявив Андрієвський у коментарі ПроФутболу.

Додамо, що Динамо пропустило на друге місце Зорю, у якої на очко більше. У наступному турі відбудеться очна зустріч команд на полі киян.

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