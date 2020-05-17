Андрієвський розповів про підготовку Динамо до найближчого матчу з Шахтарем

Київський клуб відновив тренування та інтенсивно готується до першого поєдинку після перерви – проти Шахтаря.

"Фактично відразу влилися. Тому що ми тренувалися за індивідуальною програмою, проблеми з цим не було. Тільки можу сказати, що дуже радий повернутися в загальну групу. Радий, що скоро будуть офіційні матчі.

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Про Шахтар ми прямо так не думаємо, хочемо просто відновити чемпіонат, позаяк скучили за футболом і офіційними матчами. Всі готуються на максимум своїх можливостей", – цитує Андрієвського офіційний сайт киян.

У нинішньому сезоні УПЛ Олександр провів лише 2 матчі. Нагадаємо, УАФ прийняла рішення відновити матчі УПЛ вже з 30 травня.

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