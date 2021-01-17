"Позитивний, бойовий настрій, як зазвичай на зборах. В основному проводили тактичні, ігрові вправи. Тренер сказав, що нам потрібно додавати в командних діях у захисті. Зараз ми награємо схеми гри в обороні.

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Оскільки у нас спарингів не було, важко зрозуміти, в якому ми стані. Подивимося. Суперник у нас хороший, так що буде цікаво. Чи граємо на фоні втоми? У якійсь мірі – так, тим більше, що у нас були досить-таки важкі тренування у фізичному плані.

Думаю, в фізичному плані буде важко. Але настрій відмінний, умови – хороші, погода шикарна, особливо ввечері, як для тренувань, так і для ігор", – наводить слова Андрієвського офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, що вже завтра, 18 січня, кияни протистоятимуть Легії в контрольному матчі, початок о 15:00.

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