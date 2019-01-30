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Андрієвський продовжив контракт з Динамо

13:52 62 Читать на русском
Андрієвський продовжив контракт з Динамо
Олександр Андрієвський / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський підписав новий контракт з клубом.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про продовження контракту з хавбеком Олександром Андрієвським. Нова угода розрахована до 30 червня 2023 року.

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Футболіст перейшов до складу "біло-синіх" у 2015 році та двічі віддавався в оренду в Чорноморець та Зорю.

З сезону 2018/19 намагається пробитись в основу команди Олександра Хацкевича.

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