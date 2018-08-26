Андрієвський: Поле в матчі з Чорноморцем було жахливим, проте воно однакове для обох команд

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський прокоментував нічию київського клубу у матчі проти Чорноморця (1:1).

"Настрій поганий, бо втратили очки. Дуже важливо було взяти 3 бали. В кінці матчу дещо втратили концентрацію, пропустили непотрібний м'яч при стандарті. Хоча знали, що це – найнебезпечніше в їх атаках. Будемо розбирати, Олександр Миколайович вкаже нам на наші помилки.

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Поле заважало, але воно було однаковим для обох команди. Проте воно справді було жахливим, і не перший рік у Чорноморця проблеми з газоном. Але не хочеться акцентувати на цьому увагу.

Аякс? Ми не думали про Аякс, ми намагалися виконати актуальне завдання. Тепер треба забувати цю гру і йти далі", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.

Чорноморець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу