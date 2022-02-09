Андрієвський не поїхав на збори Динамо через травму – лікар киян повідомив про стан хавбека
10:17 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський залишається у лазареті "біло-синіх".
Олександру Андрієвському діагностували запальний процес у надколінку, що завадило йому долучитись до інших динамівців у зборах у Туреччині, повідомляє офіційний сайт киян.
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Лікар "біло-синіх" Андрій Шморгун повідомив, що на відновлення 27-річному півзахиснику знадобиться 10 днів, тому Мірча Луческу зможе розраховувати на Олександра під час третього етапу зборів.
У нинішньому сезоні Андрієвський провів 11 матчів та відзначився асистом.
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