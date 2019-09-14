Андрієвський: Міжнародна пауза піде на користь Динамо

Хавбек Динамо Олександр Андрієвський поділився очікуваннями від матчу 7 туру УПЛ проти Десни.

"Перед матчем ми працювали у звичному режимі, тому підходимо до гри в хорошому настрої. Єдине – не вистачало збірників, тому у тренувальному процесі було задіяно більше молоді. А загалом, тренування були такими, як завжди, крім того, ми провели хороший спаринг із херсонським Кристалом – лідером Другої ліги. Тож, гадаю, ми чудово підготувалися до гри з Десною.

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Упевнений, міжнародна пауза піде на користь. У нас новий тренер, у якого свої вимоги, він акцентує увагу на інших взаємодіях, та й загалом тренувальний процес змінився. Спочатку було непросто, саме тому був потрібен час, щоб звикнути до цього. Зараз уже все добре, усі розуміють, що від кожного вимагається, постараємося все показати у грі.

У Десни хороший тренер, добре видно малюнок гри, сильний склад гравців, серед яких є досвідчені футболісти. По грі Десна мені дуже подобається: вони грають в атакувальний футбол, мають швидкі фланги. Як у нас люблять казати: і самі грають, і іншим дають", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.

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