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Андрієвський: Динамо налаштовується на перемогу в чемпіонаті України

20:16 97 Читать на русском
Андрієвський: Динамо налаштовується на перемогу в чемпіонаті України
Олександр Андрієвський / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Олександр Андрієвський запевнив, що команда хоче виграти УПЛ.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Емоції зараз позитивні. Почали сезон з завоювання Суперкубка. Зараз ми дуже щасливі, радіємо цій перемозі і вітаємо з нею всіх наших уболівальників.

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На новий сезон тільки позитивні емоції. Налаштовуємося на перемогу в чемпіонаті. Всі задоволені і щасливі, що вдалося розпочати сезон з трофея. Далі продовжимо в тому ж дусі.

У минулому році також виграли Суперкубок, але програли чемпіонат. Можливо концентрації трохи не вистачило. Є тренерський штаб, вони нас правильно налаштують і все буде відмінно в новому сезоні.

Ліга чемпіонів? Перед нами стоїть завдання вийти в груповий етап. Ми всі разом хочемо це зробити", – цитує Андрієвського Команда 1.

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Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський Динамо Динамо Динамо - Шахтар
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