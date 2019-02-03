Андрієвський – про розкішний гол у ворота ЦСКА: Працюю над штрафними ударами після тренувань

Хавбек Динамо Олександр Андрієвський прокоментував свій класний гол зі штрафного у контрольному матчі з софійським ЦСКА,

"Так, дійсно, треную штрафні удари. Після тренувань залишаємося з воротарями, б'ємо по воротах. відточуємо такі удари. Намагаюся. щоб кожен м'яч потрапляв у площину воріт.

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Враження від матчу проти ЦСКА з Софії? Рахунок свідчить про впевнену перемогу. Тим більше, після першого тайму ми вже вели у два м'ячі, хлопці, які вийшли зі стартових хвилин, зробили заділ. Коли склад змінився, нам залишалося просто довести матч до перемоги, впевнено зіграти в обороні. До того ж, ми скористалися своїм моментом і довели гру до логічного завершення", – передає слова Андрієвського прес-служба киян.

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