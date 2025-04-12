Попри те, що матч між Кривбасом та Динамо розпочався із запізненням через тривогу, гра точно запам'ятається вболівальникам столичного клубу з позитивного боку.

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Все тому, що легендарний нападник киян Андрій Ярмоленко оформив свій 200-й гол за українські команди в офіційних зустрічах. Сьомий номер киян відкрив рахунок у поєдинку на 35-й хвилині. До того ж це 112-й м'яч Ярмоленка в УПЛ – до рекорду Максима Шацького залишається 12 голів.

Додамо, що в поточному сезоні Ярмоленко забив уже 9 м'ячів та віддав 1 асист у 26 матчах у всіх турнірах.

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