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"Андрій тренується на годину довше, ніж всі інші", – капітан Леганеса не здивований успіхом Луніна в матчі з Атлетіко

10:32 1074 Читать на русском
"Андрій тренується на годину довше, ніж всі інші", – капітан Леганеса не здивований успіхом Луніна в матчі з Атлетіко
Рубен Перес / фото із соцмереж

Капітан Леганеса Рубен Перес поділився враженнями після матчу 27-го туру Прімери проти Атлетіко.

46’ Сауль Ньїгес
 

"Атлетіко не заслужив здобути три очки. Гру контролювали обидві команди – у жодної не було шансів на перемогу. Це була нічия.

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Я бачу, як Лунін тренується кожного дня. Він приходить першим і йде останнім. Андрій тренується на годину довше, ніж всі інші. Ми знали, що він буде готовим", – цитує Переса AS.

Нагадаємо, український голкіпер отримав шанс зіграти в Ла Лізі через дискваліфікацію основного воротаря Леганеса Івана Куельяра. Луніну вдалося парирувати пенальті та здійснити кілька блискучих сейвів.

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Теги
Іспанія Рубен Перес Рубен Перес Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Атлетіко - Леганес
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