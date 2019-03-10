"Андрій тренується на годину довше, ніж всі інші", – капітан Леганеса не здивований успіхом Луніна в матчі з Атлетіко

Капітан Леганеса Рубен Перес поділився враженнями після матчу 27-го туру Прімери проти Атлетіко.

"Атлетіко не заслужив здобути три очки. Гру контролювали обидві команди – у жодної не було шансів на перемогу. Це була нічия.

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Я бачу, як Лунін тренується кожного дня. Він приходить першим і йде останнім. Андрій тренується на годину довше, ніж всі інші. Ми знали, що він буде готовим", – цитує Переса AS.

Нагадаємо, український голкіпер отримав шанс зіграти в Ла Лізі через дискваліфікацію основного воротаря Леганеса Івана Куельяра. Луніну вдалося парирувати пенальті та здійснити кілька блискучих сейвів.

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