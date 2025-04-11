"Пам’ятаю, як у Міхаеля Баллака сталася бійка із Саломоном Калу. Саломон Калу був дуже спокійним хлопцем, чудова людина, але того дня Баллак, мабуть, щось йому сказав або зробив, бо Калу просто вибухнув. Ми так і не дізналися, що саме сталося, але Баллак мав зробити щось таке, що змусило Саломона вийти з себе. Це була справжня бійка. Їх довелося розбороняти, розтягувати.

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Таких моментів було багато. Пригадую ще одну бійку – Таль Бен Хаїм проти Андрія Шевченка. І, здається, Андрій тоді нокаутував Таля. І знову ж таки – Шевченко, людина, яка взагалі ніколи нічого не говорить. Його ніколи не було чути в роздягальні. Але це все показує рівень конкурентності", – сказав Обі Мікел для YouTube-каналу High Performance.

Нагадаємо, Андрій Шевченко виступав за Челсі у 2006-2009 рр. Разом з командою він здобув Кубок Англії та кубок футбольної ліги 2007 року. Джон Обі Мікел грав за "синіх" з 2006 по 2017 рік.

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