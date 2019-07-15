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Андрій Шевченко відсвяткував весільний ювілей

11:27 1309 Читать на русском
Андрій Шевченко відсвяткував весільний ювілей
Шевченко з дружиною і двома синами / AP

Тренер збірної України може похвалитися дуже міцним шлюбом.

Андрій Шевченко відзначив 15-річчя з дня одруження з Крістен Пазік.

Ребров став кумом відомого українського тенісиста

"Неймовірна сімейна вечеря в честь святкування 15-ти спільних років", – так легендарний гравець, а нині успішний тренер підписав світлину зі своєю коханою в Інстаграмі.

Нагадаємо, пара виховує чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Александра і Райдера Габріеля.

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Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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