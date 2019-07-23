Андре Сілва пройшов медобстеження в Монако

Форвард Мілана Андре Сілва стане гравцем Монако найближчим часом.

23-річний Сілва вже пройшов медобстеження у Монако, повідомляє Calciomercato.

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Очікується, що "монегаски" підпишуть з гравцем контракт до 2024 року. Вартість трансферу складе 30 млн євро.

Нагадаємо, сезон 2018/19 Сілва на правах оренди провів у Севільї. За іспанський клуб він провів 40 матчів, у яких забив 11 голів і віддав три асисти.

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