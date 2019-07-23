Андре Сілва пройшов медобстеження в Монако

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Брюгге – Динамо: відомі дата і час початку першого матчу кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 15:02 2204
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"Десятка" для Динамо: 5 легіонерів, які можуть стати серйозним підсиленням київського клубу – один представляє УПЛСергій Тищенко — 12:35 12119
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