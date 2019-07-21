Андре Сілва близький до переходу в Монако

Нападник італійського Мілана Андре Сілва перебуває за крок від переходу до французького Монако.

Португальський форвард незабаром повинен приєднатися до табору монегасків. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляє на своєму сайті.

Монако офіційно придбав Мартінша у Атлетіко

Сілва вже узгодив особистий контракт із Монако, а клуби домовилися про суму трансферу. Мілан отримає за 23-річного португальця 30 млн євро. Два роки тому "россонері" заплатили за Сілву на 8 млн більше.

Сезон 2018/19 Андре Сілва провів в іспанській Севільї на правах оренди. У його активі 27 матчів у Ла Лізі, в яких він забив 9 м'ячів.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів