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Андре Сілва близький до переходу в Монако

16:41 131 Читать на русском
Андре Сілва близький до переходу в Монако
Андре Сілва / Lusa

Нападник італійського Мілана Андре Сілва перебуває за крок від переходу до французького Монако.

Португальський форвард незабаром повинен приєднатися до табору монегасків. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляє на своєму сайті.

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Сілва вже узгодив особистий контракт із Монако, а клуби домовилися про суму трансферу. Мілан отримає за 23-річного португальця 30 млн євро. Два роки тому "россонері" заплатили за Сілву на 8 млн більше.

Сезон 2018/19 Андре Сілва провів в іспанській Севільї на правах оренди. У його активі 27 матчів у Ла Лізі, в яких він забив 9 м'ячів.

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Трансфери Мілан Мілан Монако Монако Франція Андре Сілва Андре Сілва Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Італії
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