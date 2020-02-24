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Андре Гомеш повернувся на поле після жахливої травми

13:41 237 Читать на русском
Андре Гомеш повернувся на поле після жахливої травми
Андре Гомеш / Твіттер ФК Евертон

Гравець збірної Португалії повністю оговтався від перелому ноги.

27’ Едвард Нкетія
33’ П'єр-Емерік Обамеянг
47’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Домінік Келверт-Левін 1’
Рішарлісон 45+5’
1’ Домінік Келверт-Левін
27’ Едвард Нкетія
33’ П'єр-Емерік Обамеянг
47’ П'єр-Емерік Обамеянг
45+5’ Рішарлісон

Португальський півзахисник Евертона Андре Гомеш взяв участь у матчі 27-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Арсеналу (2:3). Цей поєдинок став для 26-річного футболіста першим у складі "ірисок" після важкої травми. Гравець вийшов на заміну на 59-й хвилині замість Моргана Шнайдерліна.

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Уболівальники, присутні на стадіоні Емірейтс, оваціями зустріли повернення Гомеша на поле. Одноклубники та гравці суперника також гаряче привітали португальця з відновленням після травми.

Нагадаємо, Андре травмувався ще 3 листопада 2019 року у матчі 11-го туру проти Тоттенхема. Ввінгер "шпор" Сон Хин Мін жорстко в'їхав в ногу Гомешу і, як наслідок, той отримав жахливу травму – перелом гомілкостопа. Сам кореєць був шокований своїм вчинком і довго не міг оговтатись від заподіяного.

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Андре Гомеш Андре Гомеш Арсенал Арсенал Евертон Евертон Англія Арсенал - Евертон
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