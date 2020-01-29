Андре Гомеш повернувся до тренувань з Евертоном після жахливого перелому

Півзахисник Евертона Андре Гомеш відновився після серйозної травми, якої він зазнав у матчі 11 туру АПЛ проти Тоттенхема.

Португалець вже тренувався у загальній групі, інформує офіційний сайт "ірисок".

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Майже три місяці тому хавбек Евертона внаслідок жорсткого зіткнення із зіркою Тоттенхема Сон Хин Міном отримав перелом ноги зі зміщенням. Гомеш ризикував пропустити всю другу частину сезону 2019/20, однак реабілітація 26-річного гравця минула вдало – на відео помітно, як він виконує вправи на рівні зі всією командою.

Нагадаємо, Гомеш претендує на місце у складі збірної Португалії, яка влітку виступатиме на Євро-2020.

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