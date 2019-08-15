Андерсон ризикує пропустити наступний матч АПЛ – шанс для Ярмоленка

Бразилець зазнав пошкодження, яке може завадити йому зіграти проти Брайтона.

Мануель Пеллегріні не впевнений у готовності деяких гравців до матчу проти "чайок".

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"У нас є невеликі проблеми з Андерсоном і Аллє, які відновлюються від ударів, отриманих в минулому матчі. Завтра дізнаємося про стан Андерсона і Аллє, поки у нас є сумніви", – цитує Пеллегріні Sky Sports.

Андерсон є одним з головних конкурентів Ярмоленка, тому травма зіркового бразильця може дозволити гравцю збірної України повернутися у склад "молотків". У першому матчі АПЛ проти Манчестер Сіті екс-вінгер Динамо не отримав місця навіть на лаві запасних.

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