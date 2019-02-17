Андерсон демонструє фантастичну техніку в АПЛ – Вест Хем презентував ефектний відеоролик про гравця

Вест Хем може сміливо називати хавбека Феліпе Андерсона – найуспішнішим літнім придбанням.

Феліпе Андерсон перейшов у Вест Хем з Лаціо влітку 2018-го та майже відразу закріпився в основі "молотобійців".

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Представники лондонського клубу так надихнулись грою 25-річного бразильця, що опублікували відеонарізку найефектніших моментів за участі Андерсона в чемпіонаті Англії.

В поточному сезоні АПЛ Феліпе провів 26 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.