Андерлехт відмовився від "кришталевого" вінгера Ювентуса

Брюссельський Андерлехт не продовжуватиме орендну угоду з туринським Ювентусом щодо нападника Марко П'яци.

"Пурпурно-білі" вирішили не продовжувати співпрацю з хорватським вінгером, повідомляє HLN.

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Андерлехт орендував П'яцу в січні та мав нагоду пролонгувати угоду на новий період. Проте, боси брюссельців вирішили не користуватися цим правом. П'яца незабаром повернеться до табору Ювентуса, з яким має чинний до літа 2023-го контракт.

У складі Андерлехта 25-річний хорват встиг зіграти лише 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше він вже виступав в оренді за Шальке та Фіорентину. Через низку важких травм Марко П'яца впродовж останніх трьох сезонів пропустив майже 500 календарних днів.

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