Ліга Жупіле, 18-й тур

Андерлехт – Остенде – 2:1

Голи: Нмеча, 18, 58 (пен.) – Макгієн, 83

Вилучення: Ліссенс, 69 (Андерлехт, червона картка)

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Черговий тур чемпіонату Бельгії у вівторок відкривався одразу трьома поєдинками. В одному з них команда нашого Богдана Михайліченка приймала середняка турнірної таблиці Остенде. Господарі ще до середини першого тайму вийшли вперед: форвард Андерлехта Лукас Нмеча, скориставшись помилкою захисників, накрутив двох оборонців суперника і з лінії штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт. Сфера від руки голкіпера влетіла у ліву дев'ятку.

По перерві лідер господарів оформив дубль, знущально забивши з пенальті панєнкою. Однак, вже незабаром Андерлехт опинився у меншості і футболістам Остенде вдалось реалізувати чисельну перевагу. На 83-й хвилині навісом з центру поля на лінію штрафного майданчика скористався гравець гостей і головою перекинув сферу у воротарський майданчик. Український легіонер Андерлехта, намагаючись врятувати ворота, головою скинув м'яч власному голкіперу, якого на мить випередив Лукас Ліссенс. Зрештою, Андерлехту вдалось вистояти і здобути важливу перемогу, яка вивела команду Михайліченка на четверту сходинку турнірної таблиці.

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