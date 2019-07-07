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Андерлехт розраховує на Макаренка

7 липня 13:18 467 Читать на русском
Андерлехт розраховує на Макаренка
Євген Макаренко / ФК Андерлехт

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко входить в плани бельгійського клубу.

Бельгійський Андерлехт планує залишити у команді українського півзахисника Євгена Макаренка, повідомляє Команда№1.

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Тренерський штаб бельгійців вважає, що 28-річний українець буде корисним на позиції опорного півзахисника після відновлення від травми, яку він отримав в кінці сезону 2018/19.

На даний момент Макаренко проходить реабілітацію в Брюсселі і працює за індивідуальною програмою. Відновлення проходить з випередженням термінів, але на полі футболіст з'явиться не раніше вересня.

В минулому сезоні чемпіонату Бельгії Макаренко провів 15 матчів, в яких відзначився двома асистами, а його команда посіла 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Бельгія Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт
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