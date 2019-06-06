Андерлехт порекомендував Макаренку шукати новий клуб

Ймовірно, український захисник Євген Макаренко покине бельгійський гранд.

Андерлехт активно зменшує кількість персоналу, тренеського штабу та гравців клубу через незадовільні результати команди у минулому сезоні, повідомляє Оnties.

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Під "скорочення" також потрапляє і Євген Макаренко. Клуб порекомендував українцю та ще багатьом гравцям зайнятись пошуком нового місця роботи.

В минулому сезоні чемпіонату Бельгії Макаренко провів 15 матчів, в яких відзначився двома асистами, а його команда посіла 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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