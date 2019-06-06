toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
УКРАЇНА - СЕРБІЯ НІДЕРЛАНДИ - АНГЛІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРИ

Андерлехт порекомендував Макаренку шукати новий клуб

16:12 868 Читать на русском
Андерлехт порекомендував Макаренку шукати новий клуб
Євген Макаренко / Фото ФК Андерлехт

Ймовірно, український захисник Євген Макаренко покине бельгійський гранд.

Андерлехт активно зменшує кількість персоналу, тренеського штабу та гравців клубу через незадовільні результати команди у минулому сезоні, повідомляє Оnties.

Макаренко може влітку перейти в АЕК, де грає Чигринський

Під "скорочення" також потрапляє і Євген Макаренко. Клуб порекомендував українцю та ще багатьом гравцям зайнятись пошуком нового місця роботи.

В минулому сезоні чемпіонату Бельгії Макаренко провів 15 матчів, в яких відзначився двома асистами, а його команда посіла 6-ту сходинку турнірної таблиці.

Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер Білоног

blog_ava
Фонсека може самостійно виплатити круглу суму Шахтарю за свій відхід в Рому
11:03
2826
Теги
Андерлехт Андерлехт Бельгія Українці за кордоном Євген Макаренко Євген Макаренко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
2
хв
Нідерланди
21:45
Англія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук