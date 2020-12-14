"На матчі Рух – СК Дніпро-1 були присутні скаут і заступник спортивного директора Андерлехта. І коли Кухаревич забив у ворота дніпрян – вони просто схопилися за голову.

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Після гри відразу почались перемовини з президентом клубу. І закінчилися вони успішно – Кухаревич має стати футболістом Андерлехта вже найближчим часом. Днями він у Брюсселі повинен пройти медогляд, після чого приєднається до своєї нової команди", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, у поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за Рух у 12-ти матчах і забив один гол. Водночас Кухаревич яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – форвард забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії.

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