Перехід Євгена Макаренка у Фехервар не був безкоштовним.

Кілька днів тому півзахисник збірної України приєднався до угорського клубу, але сторони не розкрили деталі трансферу.

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За інформацією voetbalprimeur.be, Андерлехт отримав за перехід Макаренка лише 200 тисяч євро, хоча Transfermarkt оцінює 30-річного українця у 1,2 млн євро.

Нагадаємо, минулий сезон наш земляк провів у Кортрейку на правах оренди, після чого повернувся у Андерлехт, де на Макаренка не розраховували. Варто зауважити, що за Фехервар виступає ще один українець – Іван Петряк.

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