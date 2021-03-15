Андерлехт не зумів здолати Генк у поєдинку 1/2 фіналу Кубка Бельгії. Звіт та відеоогляд матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Кубок Бельгії, півфінал

Андерлехт – Генк – 1:2

Голи: Требель, 73 – Онуачу, 17, Міазга 59, (АГ)

Вилучення: Лукумі (Генк)

На стадії 1/4 підопічним Венсана Компані вдалось вибити Серкль Брюгге, а суперником у півфіналі став Генк. Завдання було з непростих, і Андерлехту воно не підкорилось.

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"Пурпурово-білі" пропустили ще до середини першого тайму, а по перерві ситуацію ускладнив Міазга, забивши у власні ворота. Після цього матч вийшли рятувати Богдан Михайліченко та ще кілька виконавців. Все ж за кілька хвилин Андерлехт відквитав один м‘яч, завдяки точному удару зі штрафного, але на більше не спромігся.

Поразка 1:2 для команди українця, який результативними діями не відзначався. Підопічні Венсана Компані втрачають шанси на перемогу в Кубку Бельгії за крок до вирішального матчу. Генк у фіналі зіграє зі Стандардом.

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