Андерлехт Макаренка звільнив головного тренера

Андерлехт звільнив з посади головного тренера Хейна Ванхазебрука.

Поразка від Серкль Брюге (1:2) в матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії стала останньою краплею в чаші терпіння керівництва Андерлехта.

Хейн Ванхазебрук більше не є наставником бельгійського гранда.

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"Команда заробила занадто мало очок в бельгійському чемпіонаті, в Кубку Бельгії та Лізі Європи ми вибули занадто рано. Ми сподіваємося, що зможемо швидко змінити ситуацію. Ми хочемо подякувати Хейну Ванхазебруку за важку роботу для клубу", – цитує директора Андерлехта Майкла Вершурена офіційний сайт клубу.

Хто виконуватиме обов'язки наставника поки невідомо.

Після 19-ти турів чемпіонату Бельгії Андерлехт посідає лише 4-ту сходинку в турнірній таблиці.

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