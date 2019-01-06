toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ТРАНСФЕРИ ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ РЕАЛ МАДРИД - РЕАЛ СОСЬЄДАД

Андерлехт Макаренка призначив Рюттена новим тренером

20:53 71 Читать на русском
Андерлехт Макаренка призначив Рюттена новим тренером
Фред Рюттен / Фото AP

Бельгійський Андерлехт визначився з кандидатурою нового головного тренера.

Фахівець з Нідерландів Фред Рюттен очолив бельгійський Андерлехт, повідомляє офіційний сайт клубу.

На цій посаді 56-річний наставник замінив Хейна Ванхазебрука, який напередодні був звільнений через незадовільні результати клубу.

"Передай чернігівській черепасі, щоб відповідав, коли йому пишуть", – Макаренко потролив Ярмоленка

Варто відзначити, раніше Рюттен очолював Твенте, ПСВ, Вітесс, Фейенорд, Шальке, Аль-Шабаб з ОАЕ Маккабі Хайфу.

Після 21-го туру чемпіонату Бельгії Андерлехт посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 34 очки.

Нагадаємо, за бельгійський клуб виступає хавбек збірної України Євген Макаренко.

Теги
Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгія Фред Рюттен Фред Рюттен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Хетафе
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук