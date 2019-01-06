Андерлехт Макаренка призначив Рюттена новим тренером

Бельгійський Андерлехт визначився з кандидатурою нового головного тренера.
Фахівець з Нідерландів Фред Рюттен очолив бельгійський Андерлехт, повідомляє офіційний сайт клубу.
На цій посаді 56-річний наставник замінив Хейна Ванхазебрука, який напередодні був звільнений через незадовільні результати клубу.
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Варто відзначити, раніше Рюттен очолював Твенте, ПСВ, Вітесс, Фейенорд, Шальке, Аль-Шабаб з ОАЕ Маккабі Хайфу.
Після 21-го туру чемпіонату Бельгії Андерлехт посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 34 очки.
Нагадаємо, за бельгійський клуб виступає хавбек збірної України Євген Макаренко.