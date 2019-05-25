Андерлехт Макаренка призначив нового тренера

Андерлехт призначив головним тренером команди Саймона Девіса.

Саймон Девіс офіційно представлений у статусі головного тренера Андерлехта, передає прес-служба клубу.

Компані прокоментував повернення в Андерлехт

Фахівець підписав контракт до 2022 року і допомагатиме Венсану Компані, адже екс-захисник Манчестер Сіті поки не має тренерської ліцензії.

"Коли Вінні попросив мене переїхати з ним до Андерлехта, я не сумнівався. Ми починаємо красивий проект: повернути Андерлехт назад до місця, де вони належать, з особливим акцентом на розвиток талановитих молодих гравців", – розповів Девіс у коментарі офіційному сайту команди.

Компані – це диво: 27 травм, 37 невдалих спроб поспіль та перший успіх 12 років потому, або Ліверпуль офіційно проклятий