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Андерлехт Макаренка призначив нового тренера

25 травня 20:01 327 Читать на русском
Андерлехт Макаренка призначив нового тренера
Саймон Девіс / твіттер ФК Андерлехт

Андерлехт призначив головним тренером команди Саймона Девіса.

Саймон Девіс офіційно представлений у статусі головного тренера Андерлехта, передає прес-служба клубу.

Компані прокоментував повернення в Андерлехт

Фахівець підписав контракт до 2022 року і допомагатиме Венсану Компані, адже екс-захисник Манчестер Сіті поки не має тренерської ліцензії.

"Коли Вінні попросив мене переїхати з ним до Андерлехта, я не сумнівався. Ми починаємо красивий проект: повернути Андерлехт назад до місця, де вони належать, з особливим акцентом на розвиток талановитих молодих гравців", – розповів Девіс у коментарі офіційному сайту команди.

Компані – це диво: 27 травм, 37 невдалих спроб поспіль та перший успіх 12 років потому, або Ліверпуль офіційно проклятий

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Венсан Компані Венсан Компані Андерлехт Андерлехт Бельгія
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