Андерлехт Макаренка несподівано розписав нічию з Локереном

У 13-му турі чемпіонату Бельгії Андерлехт та Локерен не змогли виявити сильнішого.

Андерлехт був господарем та явним фаворитом у матчі проти Локерена. У першій половині зустрічі гості стримували атаки гравців Андерлехта, а в другому таймі взагалі шокували трибуни забитим голом.

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Господарі вирівняли становище за 5 хвилин, але дотиснути Локерен так і не змогли.

Варто відзначити, у складі господарів весь матч на полі провів український півзахисник Євген Макаренко.

Нічия залишила Андерлехт на 4-й сходинці турнірної таблиці, Локерен на 15-му місці.

Чемпіонат Бельгії, 13-й тур

Андерлехт – Локерен – 1:1

Голи: Дімата, 59 – Дешахт, 54