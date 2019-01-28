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Андерлехт Макаренка націлився на Факундо Феррейру

15:36 104 Читать на русском
Андерлехт Макаренка націлився на Факундо Феррейру
Факундо Феррейра / Фото: ФК Бенфіка

Аргентинський нападник Бенфіки Факундо Феррейра може продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії.

Бельгійський Андерлехт проявляє інтерес до форварда Бенфіки Факундо Феррейри і хоче орендувати аргентинця, повідомляє O Jogo.

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За інформацією видання, єдине, що може перешкодити переходу аргентинця у клуб Макаренка – високі фінансові запити 27-річного футболіста.

Екс-футболіст Шахтаря забив лише один гол у восьми матчах за Бенфіку в цьому сезоні. Його контракт з Бенфікою розрахований до червня 2022 року.

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Теги
Трансфери Андерлехт Андерлехт Бенфіка Бенфіка Бельгія Факундо Феррейра Факундо Феррейра
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