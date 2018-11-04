Андерлехт Макаренка мінімально обіграв Васланд-Беверен

Український хавбек Євген Макаренко допоміг Андерлехту здобути перемогу у матчі 14 туру чемпіонату Бельгії.

Андерлехт вийшов вперед вже на 12-й хвилині – Діамата реалізував пенальті.

Динамо цікавиться Маліновським, – ТаТоТаке

У другому таймі команда Макаренка залишилась у меншості, але зуміла подвоїти перевагу. Наприкінці матчу склади команд вирівнялися, а господарі відіграли один м'яч.

Зазначимо, Євген Макаренко провів на полі весь матч на отримав жовту картку.

Після 14 турів Андерлехт має в активі 27 очок та перебуває на 4 місці у таблиці.

Чемпіонат Бельгії, 14 тур

Васланд-Беверен – Андерлехт – 1:2

Голи: Санне, 90+2 (автогол) – Діамата, 12 (пен.), Требель, 83

Вилучення: Кофрі, 90 – Міліч, 73