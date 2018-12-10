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Андерлехт без Макаренка зіграв внічию з Шарлеруа, Гент Яремчука та Пластуна переміг Ейпен

9 грудня 23:16 73 Читать на русском
Андерлехт без Макаренка зіграв внічию з Шарлеруа, Гент Яремчука та Пластуна переміг Ейпен
Роман Яремчук / ФК Гент

У матчі 18 туру бельгійської Про ліги Андерлехт без Євгена Макаренка в складі розписав домашню нічию з Шарлеруа, тоді як Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна переміг Ейпен.

Антверпен з Єгором Назариною в складі завітав у гості до Серкля Брюгге. Українець провів на полі 61 хвилину, а його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0. Наразі команда перебуває на 2 позиції з 35 очками.

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Андерлехт Євгена Макаренка вдома приймав Шарлеруа. Українець не потрапив у заявку, а брюссельці не змогли здобути перемогу над 7-ю командою чемпіонату. Сам столичний клуб наразі четвертий із 31 очками.

Гент із Романом Яремчуком у старті на своєму полі грав із Ейпеном. На 29-й хвилині матчу гості залишились вдесятьох після вилучення Сулеймана Марре. Голи у складі Гента забили захисники Сігурд Ростед на 12-й хвилині та Ділан Бронн на 78-й. Гент перебуває на 6 сходинці та має 28 очок.

Бельгія. Про ліга, 18 тур

Серкль – Антверпен – 0:3

Голи: Рафаелов, 12 (пен.), 53, Овусу, 40

Андерлехт – Шарлеруа – 1:1

Голи: Амузу, 47 – Бенавенте, 89 (пен.)

Гент – Ейпен – 2:0

Голи: Ростед, 12, Бронн, 78

Вилучення: Марре (Ейпен), 29

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