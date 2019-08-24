Андерлехт без Макаренка вдруге поспіль поступився – Компані отримав пошкодження

В рамках 5-го туру бельгійської Ліги Жупілє Андерлехт без Макаренка мінімально програв колишньому клубу Руслана Малиновського Генку.

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 5-й тур

Генк – Андерлехт – 1:0

Гол: Самата, 55

Андерлехт з Компані у складі поступився Генку. Єдиним голом відзначився Самата на 55-ій хвилині матчу, а Венсан отримав пошкодження та був замінений на 75-ій хвилині гри. За інформацією журналіста Крістоффа Терро, екс-капітан Манчестер Сіті вилетів приблизно на 3 тижні. Відзначимо, що Євген Макаренко не потрапив до заявки Андерлехта на матч.

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Таким чином, після 5-ти турів Андерлехт набрав 2 очки і посідає 13-те місце, Генк з 9 пунктами розташувався на 5-ій позиції.

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