Андерлехт без Макаренка не зміг здобути очки у матчі з Брюгге – екс-гравець Зорі відзначився голом

Андерлехт без Макаренка не зміг здобути очки у матчі з Брюгге

У 2 турі другого етапу чемпіонату Бельгії Андерлехт поступився Брюгге.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонська група, 2 тур

Андерлехт – Брюгге – 2:3

Голи: Геркенс, 64, Требель, 90 – Веслі, 5, Бонавентуре, 32, Гроневельд, 87

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У другому турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії Андерлехт приймав Брюгге. Український хавбек господарів Євген Макаренко не потрапив у заявку своєї команди.

Брюгге відзначився вже у дебюті матчу, згодом колишній гравець Зорі Денніс Бонавентуре подвоїв перевагу своє команди. На 64-ій хвилині Андерлехт відіграв один м’яч, а наприкінці матчу команди обмінялись голами.

Після цього матчу Брюгге має в активі 34 очки та перебуває на відстані 1 залікового пункту від Генка Маліновського. Андерлехт Макаренка на 5 позиції з 26 балами.