Андерлехт без Євгена Макаренка вдома поступився Брюгге. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонська група, 2 тур

Андерлехт – Брюгге – 2:3

Голи: Геркенс, 64, Требель, 90 – Веслі, 5, Бонавентуре, 32, Гроневельд, 87

Андерлехт без Макаренка не зміг здобути очки у матчі з Брюгге – екс-гравець Зорі відзначився голом

Андерлехт у матчі 2 туру верхньої шістки вдома приймав Брюгге. Вже на початку зустрічі голкіпер господарів припустився жахливої помилки, подарувавши м'яч супернику, завдяки чому Веслі відкрив рахунок. Пізніше екс-гравець Зорі Денніс Бонавентуре забив другий м'яч.

Після перерви Андерлехт прокинувся і почав тиснути на ворота гостей. В середині тайму Геркенс скоротив розрив. Але на 87-й хвилині Гроневельд приніс перемогу Брюгге, хоча столична команда не здавалась і за кілька хвилин знову скоротила відставання.

Брюгге набрав 34 очки і впритул наблизився до Генка Руслана Маліновського, Андерлехт має в активі 26 очок і перебуває на 5 позиції.