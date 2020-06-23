Анчелотті звинувачують у податкових махінаціях на серйозну суму

Іспанська прокуратура звинуватила головного тренера Евертона Карло Анчелотті в ухилянні від сплати податків.

Іспанські правоохоронні органи стверджують, що італієць здійснив порушення податкового законодавства в період з 2014 по 2015 рік, коли Анчелотті тренував мадридський Реал, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, фахівець приховав інформацію про доходи від іміджевих прав, щоб ухилитися від виплати податків на суму 1 мільйон євро. У податковій вважають, що за цей період 61-річний тренер заплатив тільки 10 відсотків від доходів, хоча повинен був заплатити 45.

До слова, в останні роки переслідувань з боку іспанської податкової зазнали відомі спортсмени, в тому числі Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду. Мессі отримав 21 місяць тюремного ув'язнення умовно, а Роналду заплатив 18,8 млн євро штрафу.

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