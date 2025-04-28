Карло Анчелотті зустрінеться з президентом клубу Флорентіно Пересом, щоб обговорити своє звільнення з клубу, інформує ESPN. Повідомляється, що зустріч відбудеться найближчими днями.

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Згідно з джерелом, Анчелотті покине клуб після останнього матчу сезону Ла Ліги проти Реала Сосьєдад, який відбудеться 25 травня.

Раніше гравці Реала прийшли до Переса зі скаргою на тренера, який, на їхню думку, застосовує неправильну тактику. "Бланкос" вилетіли з Ліги чемпіонів, двічі програвши Арсеналу, а також поступилися Барселоні у фіналі Кубка Іспанії.

Контракт Анчелотті з Реалом розрахований до літа 2026 року. Раніше повідомлялося, що італійський фахівець уже домовився щодо роботи у збірній Бразилії.

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