Анчелотті, обігравши Шахтар, зрівнявся з Фергюсоном за перемогами в Лізі чемпіонів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті перетворюється в найуспішнішого тренера Ліги чемпіонів.
Реал мінімально здолав Шахтар у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Ця перемога стала 102-ю для Карло Анчелотті в головному турнірі Європи.
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Таким чином італійський фахівець встановив рекорд. Щоправда, не абсолютний – стільки ж перемог у сера Алекса Фергюсона.
Через тиждень Анчелотті має шанс обійти легендарного колегу. Потрібно буде обіграти Шахтар у Варшаві в повторному матчі.
Карло 4 рази вигравав Лігу чемпіонів: двічі з Міланом і ще двічі з Реалом. Останній успіх був у минулому сезоні – Реал у фіналі переграв Ліверпуль.
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