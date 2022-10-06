Реал мінімально здолав Шахтар у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Ця перемога стала 102-ю для Карло Анчелотті в головному турнірі Європи.

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Таким чином італійський фахівець встановив рекорд. Щоправда, не абсолютний – стільки ж перемог у сера Алекса Фергюсона.

Через тиждень Анчелотті має шанс обійти легендарного колегу. Потрібно буде обіграти Шахтар у Варшаві в повторному матчі.

Карло 4 рази вигравав Лігу чемпіонів: двічі з Міланом і ще двічі з Реалом. Останній успіх був у минулому сезоні – Реал у фіналі переграв Ліверпуль.

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