Боси збірної Бразилії можуть звільнити Дорівала Жуніора з посади головного тренера після поразки "селесао" від Аргентини у відборі до ЧС-2026 (1:4). Як інформує Mais Futebol, посилаючись на бразильську пресу, місцева Конфедерація футболу знову почала розглядати кандидатуру наставника Реала Карло Анчелотті.

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Повідомляється, що в італійця є серйозний конкурент – головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш. Анчелотті є більш пріоритетною фігурою, і його контракт із Реалом діє до кінця сезону – у липні він повинен буде вирушити з Реалом на клубний ЧС. На клубний ЧС вирушить і Жезуш, але ще нещодавно він зазначав, що попрацювати зі збірною Бразилії – його мрія, і що він шкодує про те, що так її і не здійснив.

Повідомляється, що сам Жезуш знає, що є альтернативою Анчелотті. Він залишив по собі гарне враження в Бразилії, коли виграв із Фламенго Копа Лібертадорес.

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