Анчелотті знищив Хаві за нападки на Реал: "Навіть не хочу опускатися до такого рівня"
Головний тренер Реала Карло Анчелотті розкритикував Хаві щодо його звинувачень на адресу мадридців.
Наставник Барселони різко висловився щодо роботи арбітрів на матчах "вершкових", заявивши, що Реал тисне на суддів. А президент каталонців Жоан Лапорта заявляв, що мадридці щоразу отримують вигоду від суддівських рішень. Карло Анчелотті незадоволений такими словами й різко розкритикував представників Барселони.
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"З поваги до іспанського футболу я навіть не хочу опускатися до такого рівня. Це непрофесіональний рівень. Більше не питайте про це", – цитує Анчелотті Marca.
Нагадаємо, що Реал наразі перебуває на першому місці з 57 очками. Барселона перебуває на третій сходинці з 50 балами.
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