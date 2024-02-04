Наставник Барселони різко висловився щодо роботи арбітрів на матчах "вершкових", заявивши, що Реал тисне на суддів. А президент каталонців Жоан Лапорта заявляв, що мадридці щоразу отримують вигоду від суддівських рішень. Карло Анчелотті незадоволений такими словами й різко розкритикував представників Барселони.

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"З поваги до іспанського футболу я навіть не хочу опускатися до такого рівня. Це непрофесіональний рівень. Більше не питайте про це", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що Реал наразі перебуває на першому місці з 57 очками. Барселона перебуває на третій сходинці з 50 балами.

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