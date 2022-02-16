"Так вийшло, що ми втратили комфортний для себе результат на полі суперника через гол на останніх хвилинах. В обороні ми провели цей матч добре, але не були досить агресивними. Чого Реалу не вистачило, то це контролю м'яча. Пояснити цю поразку досить просто – ми не працювали з м'ячем так, як планували спочатку.

Незабитий пенальті Мессі та гол Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Реал – 1:0

У нас ще є гра вдома, і нам потрібно тепер думати про два забиті м'ячі на своєму полі та відсутність пропущених. Це єдине, що нам зараз може допомогти. Я оптимістично налаштований перед грою на Бернабеу. Після матчу я поговорив із Орсато і сказав йому, що він дав нам дві незаслужені картки. Менді та Каземіро через це пропустять наступну гру.

Що стосується гри Бензема, то він не мав проблем із фізичною складовою після травми. Цей матч він витримав досить впевнено, хоча я й замінив його за п'ять хвилин до кінця основного часу. Проблема в тому, що ми не могли довести до нього м'яч. Зазвичай у нас не виникає проблем у цьому компоненті, коли нас високо пресингують, але сьогодні ситуація була не на нашу користь.

Мбаппе просто не зупинити. Ми намагалися контролювати його рухи. Мілітао, зокрема, провів хороший матч, але Кіліан завжди може придумати щось таке, що залишить не при справах суперників. Ось він це і вигадав на останній хвилині компенсованого часу. Мбаппе – найкращий футболіст світу прямо зараз", – цитує Анчелотті офіційний сайт Реала.

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом – Мессі не забив пенальті, магія Неймара і Мбаппе добила Мадрид