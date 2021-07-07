Анчелотті знайшов несподіване підсилення для Реала в АПЛ
Головний тренер Реала Карло Анчелотті має намір підписати свого екс-підопічного у мадридський клуб.
Анчелотті звернувся до босів Реала із проханням придбати вінгера Евертона та збірної Бразилії Рішарлісона, повідомляє ESPN Brazil.
Лунін став головним болем Анчелотті – українцю підготували два сценарії
Одним із аргументів для переходу бразильця в Мадрид є спільна робота у Евертоні. Фахівець знайомий зі здібностями футболіста та вже зателефонував екс-підопічному, розповівши про намір підписати його у Реал. Трансфер може відбутись вже після завершення Копа Амеріка-2021, де Рішарлісон може допомогти збірній Бразилії виграти другий трофей поспіль.
До слова, бразилець відіграв 40 матчів у складі Евертона у минулому сезоні, записавши до свого активу 13 голів та 3 асисти.
Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти