Анчелотті звернувся до босів Реала із проханням придбати вінгера Евертона та збірної Бразилії Рішарлісона, повідомляє ESPN Brazil.

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Одним із аргументів для переходу бразильця в Мадрид є спільна робота у Евертоні. Фахівець знайомий зі здібностями футболіста та вже зателефонував екс-підопічному, розповівши про намір підписати його у Реал. Трансфер може відбутись вже після завершення Копа Амеріка-2021, де Рішарлісон може допомогти збірній Бразилії виграти другий трофей поспіль.

До слова, бразилець відіграв 40 матчів у складі Евертона у минулому сезоні, записавши до свого активу 13 голів та 3 асисти.

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