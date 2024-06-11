Італійський наставник заявив нещодавно в інтерв'ю, що його команда не буде брати участь у клубному ЧС, оскільки в цьому не має вигоди для його клубу. Пізніше у своїх соцмережах Карло Анчелотті написав, що його слова неправильно зрозуміли.

Реал заперечив бойкот Клубного ЧС, виставивши Анчелотті базікалом

"В інтерв'ю Il Giornale мої слова про клубний чемпіонат світу ФІФА були витлумачені не так, як я хотів. Ніщо не може бути більш далеким від моїх інтересів, ніж відкинути можливість участі в турнірі, який я вважаю чудовою нагодою продовжити боротьбу за головні титули з Реалом", – написав тренер.

Видання Il Giornale вважає, що Анчелотті до такої заяви змусило керівництво мадридців, оскільки ФІФА попросив їх. А Реал не хоче вступати у відкритий конфлікт з очільниками Федерації.

Нагадаємо, що "вершкові" і інші 11 команд з Європи візьмуть участь в оновленому клубному ЧС, де виступатимуть загалом 32 клуби. Турнір пройде в США з 15 червня по 13 липня.