Анчелотті зізнався, що Зідан змінив його футбольну філософію

Головний тренер ліверпульського Евертона Карло Анчелотті пригадав досвід співпраці з нинішнім керманичем мадридського Реала Зінедіном Зіданом.

Італійський фахівець на початку власної кар'єри змушений був відмовитися від улюбленої формації, аби "вмонтувати" в основний склад зіркового француза.

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"Із Зіданом я спробував змінити свою ідею про систему. Зідан – перший гравець, який надав мені змогу змінити систему та заграти по-іншому. Отже, коли я мав у розпорядженні Зідана, під час першого року в Ювентусі я грав за схемою 3-4-1-2 з Дель П'єро та Індзагі на вістрі та Зіданом під ними.

На другий рік я грав із чотирма оборонцями позаду, але зі збереження двох нападників попереду та "десяткою" Зіданом. Він змінив моє уявлення про футбол – я був зосереджений на 4-4-2 для Ювентуса на початку роботи, а потім завдяки Зідану змінився, шукаючи найкраще місце для нього, щоб він почувався якомога комфортніше", – цитує тренера Marca.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті працював із Ювентусом у 1999-2001 рр., замінивши на посаді Марчелло Ліппі посеред сезону 1999/2000. "Стара синьйора" ту кампанію завершила на 7-му місці. У наступні два сезони Юве двічі фінішував 2-м, поступившись спочатку одним очком Лаціо, а потім двома – Ромі.

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