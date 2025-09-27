Карло Анчелотті у своїй новій книзі The Dream – Winning the Champions League зізнався, що втратив посаду в Челсі через особливе ставлення тодішнього власника клубу Романа Абрамовича до Жозе Моурінью. Італієць пояснив, що російський олігарх порівнював усі його результати із досягненнями португальця, і поразка від Інтера у Лізі чемпіонів у 2010 році стала переломним моментом.

"Абрамович чітко дав зрозуміти, що я маю виграти Лігу чемпіонів і сформувати особливий стиль гри Челсі. Але я працював на російського олігарха, який очікував, що все завжди буде йти ідеально. І якщо щось ішло не так, він хотів знати причину.

Наступного дня після вильоту з ЛЧ він говорив не лише зі мною, а й з усією командою. Проблема була в тому, що тріумф Моурінью погіршив мої відносини з Абрамовичем. Я мав стати противагою Жозе – спокійним і врівноваженим тренером, здатним оживити команду після драм. На думку Абрамовича, Моурінью вже був віджитим персонажем. Але коли він виграв, я підвів власника. Ліга чемпіонів стала мірилом успіху – і саме вона коштувала мені роботи. Торрес був його особистим вибором, і коли я його замінив, це стало прямим викликом власнику. На мить я забув, що перемогти власника неможливо" – цитує Анчелотті GOAL.

Варто нагадати, що вже у 2012 році Челсі таки здійснив мрію Абрамовича – команда під керівництвом Роберто Ді Маттео сенсаційно виграла Лігу чемпіонів, обігравши Баварію.

Сам Анчелотті, попри невдачу в Лондоні, лише зміцнив свій статус одного з найуспішніших тренерів в історії. Він тричі тріумфував у Лізі чемпіонів з Реалом, на додачу до двох перемог з Міланом. Загалом італієць має п’ять титулів Ліги чемпіонів – абсолютний рекорд серед тренерів.

Анчелотті очолював Челсі з 2009 по 2011 рік і вже в дебютному сезоні оформив "золотий дубль" – чемпіонство в АПЛ та Кубок Англії. Але після вильоту з Ліги чемпіонів від Інтера, яким тоді керував Моурінью, його позиції похитнулися. Улітку 2011 року Абрамович ухвалив рішення про звільнення.

