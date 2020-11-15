Польський нападник – креатура керманича "ірисок" Карло Анчелотті, повідомляє The Sun.

Ліверпуль знайшов підсилення оборони в Греції

Італійський фахівець добре знайомий із можливостями Міліка, оскільки тренував його в Наполі. Нині форвард перебуває без ігрової практики, оскільки відмовився покинути Сан-Паоло влітку. Боси "партенопейців" вирішили покарати Міліка виключенням із заявки за небажання принести Наполі кошти за рік до завершення контракту. Евертон може врятувати ситуацію для всіх сторін, зробивши пропозицію у зимове трансферне вікно в розмірі 10 млн фунтів.

До слова, в минулому сезоні Аркадіуш Мілік провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020