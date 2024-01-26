Після скандального матчу мадридців проти Альмерії президент Барси Жоан Лапорта і головний тренер Хаві Ернандес прозоро натякнули на симпатії суддів до "вершкових". Втім, Анчелотті нагадав, що самі каталонці досі не відмились від "справи" Негрейри.

Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією – Кепа пропустив тричі

"Цього тижня представники Барселони багато говорили. Моя думка не змінилась: мені не подобається вдаватися до подібних речей. Давайте не забувати про ключові питання. Усі знають, що сталося за останні 23 роки в іспанському футболі, ось у чому проблема. Ліга не сфальсифікована, просто в іспанському футболі були проблеми. Наразі антикорупційна прокуратура та поліція проводять розслідування, і тепер нам доведеться чекати. Ми не маємо відволікатися від головного.

Я волію не відповідати на заяви Хаві. Я не хочу розкривати свої особисті думки з цього приводу", – наводить слова Анчелотті Goal.

Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого